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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 20:59
Сделал 2 оплаты 11.05 на Ясно и на ЖЭК. Деньги до сих пор не зашли (по крайней мере судя из кабинетов).
Додано: Суб 14 тра, 2022 21:12
ну на выходные по ясно еще рано ждать,уже ближе к вторнику должны зачислить.
По поводу квитах поддержка озадачена,ждемс.
"спеціалісти займаються вдосконаленням функціоналу комунальних платежів, в тому числі і квитанцій, вони будуть нового формату.з більш розширеним змістом. Рекомендуємо слідкувати за оновленнями та очікувати релізу."
Додано: Суб 14 тра, 2022 21:28
Re: Sportbank
Ясно на 3 рабочий день зачисляет. Уже 4 оплаты потестил. Жэк-это что? Киевский ЦКС зачислились на следующий рабочий день. Кроме газа.
Додано: Суб 14 тра, 2022 21:48
ЖЭК, в смысле - обслуживающая компания ЖК, где я живу. Ее кстати не было в списках доступных, добавлял через поддержку.
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