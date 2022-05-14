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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

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Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:59

Сделал 2 оплаты 11.05 на Ясно и на ЖЭК. Деньги до сих пор не зашли (по крайней мере судя из кабинетов).
DjPavel
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:12

  DjPavel написав:Сделал 2 оплаты 11.05 на Ясно и на ЖЭК. Деньги до сих пор не зашли (по крайней мере судя из кабинетов).

ну на выходные по ясно еще рано ждать,уже ближе к вторнику должны зачислить.
По поводу квитах поддержка озадачена,ждемс.
"спеціалісти займаються вдосконаленням функціоналу комунальних платежів, в тому числі і квитанцій, вони будуть нового формату.з більш розширеним змістом. Рекомендуємо слідкувати за оновленнями та очікувати релізу."
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:28

Re: Sportbank

DjPavel написав:Сделал 2 оплаты 11.05 на Ясно и на ЖЭК. Деньги до сих пор не зашли (по крайней мере судя из кабинетов).
Ясно на 3 рабочий день зачисляет. Уже 4 оплаты потестил. Жэк-это что? Киевский ЦКС зачислились на следующий рабочий день. Кроме газа.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:48

  lel написав:
DjPavel написав:Сделал 2 оплаты 11.05 на Ясно и на ЖЭК. Деньги до сих пор не зашли (по крайней мере судя из кабинетов).
Ясно на 3 рабочий день зачисляет. Уже 4 оплаты потестил. Жэк-это что? Киевский ЦКС зачислились на следующий рабочий день. Кроме газа.

ЖЭК, в смысле - обслуживающая компания ЖК, где я живу. Ее кстати не было в списках доступных, добавлял через поддержку.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 22:21

кароч тут не скучно. Люди нашли для себя СПОРТивный интерес в дрессировке спортбанки. Чем бы дитя не бавилося...
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 23:03

  DjPavel написав:ЖЭК, в смысле - обслуживающая компания ЖК, где я живу. Ее кстати не было в списках доступных, добавлял через поддержку.

Скільки зайняла часу ця операція? Мої заявки поки не обробили.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 23:22

  klug написав:
  DjPavel написав:ЖЭК, в смысле - обслуживающая компания ЖК, где я живу. Ее кстати не было в списках доступных, добавлял через поддержку.

Скільки зайняла часу ця операція? Мої заявки поки не обробили.

один осбб добавили за пару дней,второй необходимый пару недель появиться не может.ХЗ че так :roll: ,Моня в свое время (в 2017) за день добавил.
из чата : "деякі компанії вдається додати швидко, для інших необхідно очікувати.
Це кропіткий процес"
Мизантрóп
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