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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 20:59
Сделал 2 оплаты 11.05 на Ясно и на ЖЭК. Деньги до сих пор не зашли (по крайней мере судя из кабинетов).
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DjPavel
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Додано: Суб 14 тра, 2022 21:12
DjPavel написав:
Сделал 2 оплаты 11.05 на Ясно и на ЖЭК. Деньги до сих пор не зашли (по крайней мере судя из кабинетов).
ну на выходные по ясно еще рано ждать,уже ближе к вторнику должны зачислить.
По поводу квитах поддержка озадачена,ждемс.
"спеціалісти займаються вдосконаленням функціоналу комунальних платежів, в тому числі і квитанцій, вони будуть нового формату.з більш розширеним змістом. Рекомендуємо слідкувати за оновленнями та очікувати релізу."
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Мизантрóп
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Додано: Суб 14 тра, 2022 21:28
DjPavel написав:Сделал 2 оплаты 11.05 на Ясно и на ЖЭК. Деньги до сих пор не зашли (по крайней мере судя из кабинетов).
Ясно на 3 рабочий день зачисляет. Уже 4 оплаты потестил. Жэк-это что? Киевский ЦКС зачислились на следующий рабочий день. Кроме газа.
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lel
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Додано: Суб 14 тра, 2022 21:48
lel написав:
DjPavel написав:Сделал 2 оплаты 11.05 на Ясно и на ЖЭК. Деньги до сих пор не зашли (по крайней мере судя из кабинетов).
Ясно на 3 рабочий день зачисляет. Уже 4 оплаты потестил. Жэк-это что? Киевский ЦКС зачислились на следующий рабочий день. Кроме газа.
ЖЭК, в смысле - обслуживающая компания ЖК, где я живу. Ее кстати не было в списках доступных, добавлял через поддержку.
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DjPavel
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Додано: Суб 14 тра, 2022 22:21
кароч тут не скучно. Люди нашли для себя СПОРТивный интерес в дрессировке спортбанки. Чем бы дитя не бавилося...
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Ромасик
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Додано: Суб 14 тра, 2022 23:03
DjPavel написав:
ЖЭК, в смысле - обслуживающая компания ЖК, где я живу. Ее кстати не было в списках доступных, добавлял через поддержку.
Скільки зайняла часу ця операція? Мої заявки поки не обробили.
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klug
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Додано: Суб 14 тра, 2022 23:22
klug написав: DjPavel написав:
ЖЭК, в смысле - обслуживающая компания ЖК, где я живу. Ее кстати не было в списках доступных, добавлял через поддержку.
Скільки зайняла часу ця операція? Мої заявки поки не обробили.
один осбб добавили за пару дней,второй необходимый пару недель появиться не может.ХЗ че так
,Моня в свое время (в 2017) за день добавил.
из чата : "деякі компанії вдається додати швидко, для інших необхідно очікувати.
Це кропіткий процес"
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Мизантрóп
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Додано: Нед 15 тра, 2022 07:48
Вітаю колегі! Думаю зайти на комуналь. Підкажіть, додаток встановлювати по посиланню після вводу тлф, чи можна з гуглплей? Чи немає різниці? На планшеті без сімки можна? Дякую
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valya
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Додано: Нед 15 тра, 2022 07:59
klug написав: DjPavel написав:
ЖЭК, в смысле - обслуживающая компания ЖК, где я живу. Ее кстати не было в списках доступных, добавлял через поддержку.
Скільки зайняла часу ця операція? Мої заявки поки не обробили.
1 мая сделал обращение через чат. 6го мая добавили и уведомили в чате
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DjPavel
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