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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:59

  Искатель написав:А за установку приложения Sportbank по рефссылке сейчас денежку дают или нет?
И чтобы два раза не писать: у кого-то из банков еще осталось начисление кешбэка за установку приложений по рефссылкам? Просто интересно.

Спорт не даёт.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:12

  Искатель написав:А за установку приложения Sportbank по рефссылке сейчас денежку дают или нет?
И чтобы два раза не писать: у кого-то из банков еще осталось начисление кешбэка за установку приложений по рефссылкам? Просто интересно.


дают только бвр и моно
S i m
 
Повідомлень: 102
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  #<1 ... 189190191192
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