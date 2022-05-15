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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 тра, 2022 11:59
Искатель написав:
А за установку приложения Sportbank по рефссылке сейчас денежку дают или нет?
И чтобы два раза не писать: у кого-то из банков еще осталось начисление кешбэка за установку приложений по рефссылкам? Просто интересно.
Спорт не даёт.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:12
Искатель написав:
А за установку приложения Sportbank по рефссылке сейчас денежку дают или нет?
И чтобы два раза не писать: у кого-то из банков еще осталось начисление кешбэка за установку приложений по рефссылкам? Просто интересно.
дают только бвр и моно
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Додано: Нед 15 тра, 2022 22:09
При відкритті - кред.ліміт не дали. Чи дадуть далі?
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valya
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