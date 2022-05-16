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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

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Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:12

  Искатель написав:А за установку приложения Sportbank по рефссылке сейчас денежку дают или нет?
И чтобы два раза не писать: у кого-то из банков еще осталось начисление кешбэка за установку приложений по рефссылкам? Просто интересно.


дают только бвр и моно
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 22:09

Re: Sportbank

При відкритті - кред.ліміт не дали. Чи дадуть далі?
valya
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:59

  valya написав:При відкритті - кред.ліміт не дали. Чи дадуть далі?

к тысячам факторов скоринга + военное положение и территориальные локации.
Занимайтесь комунальным спортом :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:22

  valya написав:При відкритті - кред.ліміт не дали. Чи дадуть далі?

Мне тоже не дали, дия про запрос в крединую историю не сообщала. Есть на Б5 10к, думаю, Тася решила, что мне этого хватит ;)
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:56

Кэшбэк 5% на коммуналку и за кредитные, и за свои?
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:03

  Striker написав:Кэшбэк 5% на коммуналку и за кредитные, и за свои?

Да. Это же видно в приложении
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:06

  WallNutPen написав:Да. Это же видно в приложении

Видно, если приложение есть. Просто так бы не спрашивал.

upd: очередное дебильное изобретение. Если нет id-карты, то ничего не оформишь.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:35

  Striker написав:upd: очередное дебильное изобретение. Если нет id-карты, то ничего не оформишь.


Загран паспорт еще можно.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:45

Re: Sportbank

  Striker написав:очередное дебильное изобретение.
это еще до селфи при открытии не дошло дело :lol:
Но таки третья карта уже в майском спорте
Мизантрóп
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  #<1 ... 189190191192
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