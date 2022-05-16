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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:12
Искатель написав:
А за установку приложения Sportbank по рефссылке сейчас денежку дают или нет?
И чтобы два раза не писать: у кого-то из банков еще осталось начисление кешбэка за установку приложений по рефссылкам? Просто интересно.
дают только бвр и моно
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Додано: Нед 15 тра, 2022 22:09
При відкритті - кред.ліміт не дали. Чи дадуть далі?
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valya
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Додано: Пон 16 тра, 2022 08:59
valya написав:
При відкритті - кред.ліміт не дали. Чи дадуть далі?
к тысячам факторов скоринга + военное положение и территориальные локации.
Занимайтесь комунальным спортом
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:22
valya написав:
При відкритті - кред.ліміт не дали. Чи дадуть далі?
Мне тоже не дали, дия про запрос в крединую историю не сообщала. Есть на Б5 10к, думаю, Тася решила, что мне этого хватит
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:56
Кэшбэк 5% на коммуналку и за кредитные, и за свои?
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Striker
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:03
Striker написав:
Кэшбэк 5% на коммуналку и за кредитные, и за свои?
Да. Это же видно в приложении
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WallNutPen
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:06
WallNutPen написав:
Да. Это же видно в приложении
Видно, если приложение есть. Просто так бы не спрашивал.
upd: очередное дебильное изобретение. Если нет id-карты, то ничего не оформишь.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:35
Striker написав:
upd: очередное дебильное изобретение. Если нет id-карты, то ничего не оформишь.
Загран паспорт еще можно.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:45
Striker написав:
очередное дебильное изобретение.
это еще до селфи при открытии не дошло дело
Но таки третья карта уже в майском спорте
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Мизантрóп
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