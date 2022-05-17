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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

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Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 05:40

  Искатель написав:Пока не вижу в личных кабинетах отображения платежей за 11.05.
Долго что-то идет, очень долго.
Только Нафтогаз и Воля быстро отобразились...

С утра появился платеж на местный Энергосбыт (за электроэнергию).Платил самый маленький (на пробу), у меня несколько счетов там.
Что интересно:
1) платил 11.05, показывает, что уплачено 13.05 (на третьи сутки)
2) отображает, что платилось через Райффайзен банк

Если они два дня держат деньги, теперь понятно, почему в других кабинетах пока пусто.
Но дошлО. Уже неплохо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 06:53

Глюкалово еще то... Сделал 3 платежа на Энергосбыт местный. По двум кешбэк начислило, по третьему - нет. Как так может у них работать...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:26

Re: Sportbank

  Искатель написав:Глюкалово еще то... Сделал 3 платежа на Энергосбыт местный. По двум кешбэк начислило, по третьему - нет. Как так может у них работать...
Ну мы же тут за тестировщиков - так что может быть все. В поддержку пишите к концу недели начислят
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:44

Re: Sportbank

Київгаз + оплата 11.05.22 зарахували 16.05.22 ввечері.
Київгазенерджі + оплата 11.05.22 зарахували 16.05.22 ввечері.
В ЦКС не показує оплату на Ясно і Гази. Дивлюсь на сайтах постачальників.
Київтеплоенерго на своєму сайті так і не відобразив 3 оплати. В ЦКС - є, прислали листа, подякували.
Ще один, самий великий, чекаю.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:56

  WallNutPen написав:
  Искатель написав:Глюкалово еще то... Сделал 3 платежа на Энергосбыт местный. По двум кешбэк начислило, по третьему - нет. Как так может у них работать...
Ну мы же тут за тестировщиков - так что может быть все. В поддержку пишите к концу недели начислят

Написал сразу же, просто поразило то, что на одну компанию (только на разные л/с) было три платежа подряд. По двум кешбэк начислили, по третьему - нет :)
Как там оно работает, непонятно вообще.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:38

Re: Sportbank

Подскажите пожалуйста.Может кто-то знает?Воля окэшбэчивается?Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:18

  Вадимка написав:Подскажите пожалуйста.Может кто-то знает?Воля окэшбэчивается?Спасибо.

Да, окэшбэчивается, я уже писал об этом.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:09

Искатель Спасибо огромное.
Вадимка
 
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  #<1 ... 190191192193
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