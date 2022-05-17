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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 тра, 2022 05:40
Искатель написав:
Пока не вижу в личных кабинетах отображения платежей за 11.05.
Долго что-то идет, очень долго.
Только Нафтогаз и Воля быстро отобразились...
С утра появился платеж на местный Энергосбыт (за электроэнергию).Платил самый маленький (на пробу), у меня несколько счетов там.
Что интересно:
1) платил 11.05, показывает, что уплачено 13.05 (на третьи сутки)
2) отображает, что платилось через Райффайзен банк
Если они два дня держат деньги, теперь понятно, почему в других кабинетах пока пусто.
Но дошлО. Уже неплохо.
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Искатель
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Додано: Вів 17 тра, 2022 06:53
Глюкалово еще то... Сделал 3 платежа на Энергосбыт местный. По двум кешбэк начислило, по третьему - нет. Как так может у них работать...
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Искатель
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Додано: Вів 17 тра, 2022 08:26
Искатель написав:
Глюкалово еще то... Сделал 3 платежа на Энергосбыт местный. По двум кешбэк начислило, по третьему - нет. Как так может у них работать...
Ну мы же тут за тестировщиков - так что может быть все. В поддержку пишите к концу недели начислят
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WallNutPen
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Додано: Вів 17 тра, 2022 09:44
Київгаз + оплата 11.05.22 зарахували 16.05.22 ввечері.
Київгазенерджі + оплата 11.05.22 зарахували 16.05.22 ввечері.
В ЦКС не показує оплату на Ясно і Гази. Дивлюсь на сайтах постачальників.
Київтеплоенерго на своєму сайті так і не відобразив 3 оплати. В ЦКС - є, прислали листа, подякували.
Ще один, самий великий, чекаю.
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lel
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Додано: Вів 17 тра, 2022 10:56
WallNutPen написав: Искатель написав:
Глюкалово еще то... Сделал 3 платежа на Энергосбыт местный. По двум кешбэк начислило, по третьему - нет. Как так может у них работать...
Ну мы же тут за тестировщиков - так что может быть все. В поддержку пишите к концу недели начислят
Написал сразу же, просто поразило то, что на одну компанию (только на разные л/с) было три платежа подряд. По двум кешбэк начислили, по третьему - нет
Как там оно работает, непонятно вообще.
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Искатель
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Додано: Вів 17 тра, 2022 11:38
Подскажите пожалуйста.Может кто-то знает?Воля окэшбэчивается?Спасибо.
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Вадимка
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Додано: Вів 17 тра, 2022 12:18
Вадимка написав:
Подскажите пожалуйста.Может кто-то знает?Воля окэшбэчивается?Спасибо.
Да, окэшбэчивается, я уже писал об этом.
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Искатель
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:09
Искатель Спасибо огромное.
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Вадимка
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:50
Київ обл енерго постачальна +
На 4 робочий день зарахувала .
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