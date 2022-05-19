|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:09
Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 449
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:53
1finanсier написав:
Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?
Скорей всего, нет. Но не практиковал.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 852
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2012 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор