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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

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Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:09

Re: Sportbank

Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:53

  1finanсier написав:Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?

Скорей всего, нет. Но не практиковал.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:43

  1finanсier написав:побриють за овер?

відповідь НБУ від 26.04.22
Одночасно Банк повідомив, що після
виявлення даної ситуації Банком було прийнято рішення про проведення робіт
для доопрацювання та удосконалення системи з метою недопущення подібної
ситуації в подальшому, а для врегулювання ситуації з Вами Банк прийняв
рішення про сторнування суми процентів...

Тобто, на поточний час, невідомо, чи вже виконав банк удосконалення, чи ні
kulikrom
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