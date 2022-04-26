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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:09
Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?
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1finanсier
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Додано: Чет 19 тра, 2022 11:53
1finanсier написав:
Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?
Скорей всего, нет. Но не практиковал.
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ramzes4
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Додано: Чет 19 тра, 2022 15:43
1finanсier написав:
побриють за овер?
відповідь НБУ від 26.04.22
Одночасно Банк повідомив, що після
виявлення даної ситуації Банком було прийнято рішення про проведення робіт
для доопрацювання та удосконалення системи з метою недопущення подібної
ситуації в подальшому, а для врегулювання ситуації з Вами Банк прийняв
рішення про сторнування суми процентів...
Тобто, на поточний час, невідомо, чи вже виконав банк удосконалення, чи ні
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:59
1finanсier написав:
Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?
Робив трохи не так - р2р і зняття готівки у банкоматі (зовсім-зоівсім іншого банку). Оверу не спостерігалося
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nickvp
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