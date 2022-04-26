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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:09

Re: Sportbank

Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:53

  1finanсier написав:Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?

Скорей всего, нет. Но не практиковал.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:43

  1finanсier написав:побриють за овер?

відповідь НБУ від 26.04.22
Одночасно Банк повідомив, що після
виявлення даної ситуації Банком було прийнято рішення про проведення робіт
для доопрацювання та удосконалення системи з метою недопущення подібної
ситуації в подальшому, а для врегулювання ситуації з Вами Банк прийняв
рішення про сторнування суми процентів...

Тобто, на поточний час, невідомо, чи вже виконав банк удосконалення, чи ні
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 20:59

  1finanсier написав:Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?

Робив трохи не так - р2р і зняття готівки у банкоматі (зовсім-зоівсім іншого банку). Оверу не спостерігалося
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:58

  nickvp написав:
  1finanсier написав:Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?

Робив трохи не так - р2р і зняття готівки у банкоматі (зовсім-зовсім іншого банку). Оверу не спостерігалося

У меня по вашему вопросу есть только теоретические рассуждения. Но по-моему, это разные ситуации. Снять с карты в банкомате можно при условии наличия необходимой для снятия суммы на авторизированном балансе карты, не дожидаясь зачисления на счет. Следовательно, в этой ситуации возможен несанкционированный овердрафт и чтобы его избежать нужно проверять регламент на каждом этапе (сначала регламент зачисления на счет, потом регламент списания со счета).
А для того, чтобы отправить межбанковский перевод через сэп нбу, нужно наличие необходимой для перевода суммы на счету. Следовательно, если приложение дает инициировать перевод по межбанку, то сумма уже зачислена на баланс счета и овера не может быть.
Конечно, если алгоритмы в банке настроены неправильно, как например в ПУМБе, то возможен такой овер. Так что, все равно в каждом банке нужно проверять на практике.
Bosstone
 
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