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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:09
Re: Sportbank
Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:53
Додано: Чет 19 тра, 2022 15:43
відповідь НБУ від 26.04.22
Тобто, на поточний час, невідомо, чи вже виконав банк удосконалення, чи ні
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:59
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:58
У меня по вашему вопросу есть только теоретические рассуждения. Но по-моему, это разные ситуации. Снять с карты в банкомате можно при условии наличия необходимой для снятия суммы на авторизированном балансе карты, не дожидаясь зачисления на счет. Следовательно, в этой ситуации возможен несанкционированный овердрафт и чтобы его избежать нужно проверять регламент на каждом этапе (сначала регламент зачисления на счет, потом регламент списания со счета).
А для того, чтобы отправить межбанковский перевод через сэп нбу, нужно наличие необходимой для перевода суммы на счету. Следовательно, если приложение дает инициировать перевод по межбанку, то сумма уже зачислена на баланс счета и овера не может быть.
Конечно, если алгоритмы в банке настроены неправильно, как например в ПУМБе, то возможен такой овер. Так что, все равно в каждом банке нужно проверять на практике.
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