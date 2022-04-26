Додано: Чет 19 тра, 2022 21:58

nickvp написав: 1finanсier написав: Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер? Шановні, якщо іншим банком закинути по п2п на картку спорта гроші, і сьогодні ж сепом вивести - побриють за овер?

Робив трохи не так - р2р і зняття готівки у банкоматі (зовсім-зовсім іншого банку). Оверу не спостерігалося Робив трохи не так - р2р і зняття готівки у банкоматі (зовсім-зовсім іншого банку). Оверу не спостерігалося

У меня по вашему вопросу есть только теоретические рассуждения. Но по-моему, это разные ситуации. Снять с карты в банкомате можно при условии наличия необходимой для снятия суммы на авторизированном балансе карты, не дожидаясь зачисления на счет. Следовательно, в этой ситуации возможен несанкционированный овердрафт и чтобы его избежать нужно проверять регламент на каждом этапе (сначала регламент зачисления на счет, потом регламент списания со счета).А для того, чтобы отправить межбанковский перевод через сэп нбу, нужно наличие необходимой для перевода суммы на счету. Следовательно, если приложение дает инициировать перевод по межбанку, то сумма уже зачислена на баланс счета и овера не может быть.Конечно, если алгоритмы в банке настроены неправильно, как например в ПУМБе, то возможен такой овер. Так что, все равно в каждом банке нужно проверять на практике.