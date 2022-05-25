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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 192193194195

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:13

  Мизантрóп написав:klug 18.05 вже по старому друкувало.

Я так і підозрював, що усі в темі, але ніхто не ділиться. Типово.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:20

  klug написав:Можливо товариство знає, але мовчить: комунальні квитанції відкотили до попередньої версії. На 5 платежів усі прийшли з адекватними назвами організацій та номерами рахунків, але без номерів особового рахунку та показів лічильників. Кишмиш дали за усі оплати. ОСББ за півтора тижні так і не додали.

Сплачувала в неділю на КП "Харківводоканал" за двома адресами. В одній квитанції одержувач КП "Харківводоканал", в іншій - sb portmone cloud. Кешбек був за обома платіжами. Так що недовідкатили.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 20:21

  vollena71 написав:
  klug написав:Можливо товариство знає, але мовчить: комунальні квитанції відкотили до попередньої версії. На 5 платежів усі прийшли з адекватними назвами організацій та номерами рахунків, але без номерів особового рахунку та показів лічильників. Кишмиш дали за усі оплати. ОСББ за півтора тижні так і не додали.

Сплачувала в неділю на КП "Харківводоканал" за двома адресами. В одній квитанції одержувач КП "Харківводоканал", в іншій - sb portmone cloud. Кешбек був за обома платіжами. Так що недовідкатили.

Та ні, у першій версії теж таке траплялося, але не часто - WallNutPen про таке доповідав. Все ж краще, ніж завжди купівля у терміналі невідомого чого і невідомо у кого.
klug
 
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  #<1 ... 192193194195
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