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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:13
Мизантрóп написав:
klug 18.05 вже по старому друкувало.
Я так і підозрював, що усі в темі, але ніхто не ділиться. Типово.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:20
klug написав:
Можливо товариство знає, але мовчить: комунальні квитанції відкотили до попередньої версії. На 5 платежів усі прийшли з адекватними назвами організацій та номерами рахунків, але без номерів особового рахунку та показів лічильників. Кишмиш дали за усі оплати. ОСББ за півтора тижні так і не додали.
Сплачувала в неділю на КП "Харківводоканал" за двома адресами. В одній квитанції одержувач КП "Харківводоканал", в іншій - sb portmone cloud. Кешбек був за обома платіжами. Так що недовідкатили.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 20:21
vollena71 написав: klug написав:
Можливо товариство знає, але мовчить: комунальні квитанції відкотили до попередньої версії. На 5 платежів усі прийшли з адекватними назвами організацій та номерами рахунків, але без номерів особового рахунку та показів лічильників. Кишмиш дали за усі оплати. ОСББ за півтора тижні так і не додали.
Сплачувала в неділю на КП "Харківводоканал" за двома адресами. В одній квитанції одержувач КП "Харківводоканал", в іншій - sb portmone cloud. Кешбек був за обома платіжами. Так що недовідкатили.
Та ні, у першій версії теж таке траплялося, але не часто - WallNutPen
про таке доповідав. Все ж краще, ніж завжди купівля у терміналі невідомого чого і невідомо у кого.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 22:10
nickvp написав:
До речі, ще одна ознака криворукості хоч Спорта, хоч ще когось (не важливо) - при видаленні компанії і додаванні її знову повтроно заплатити не можна (тобто десь щось в історії сидить), але історія оплати показує порожнечу
Спортбанк так і не виправив цей косяк, двічі протягом місяця одного постачальника оплатити неможливо?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 23:10
V2 написав: nickvp написав:
До речі, ще одна ознака криворукості хоч Спорта, хоч ще когось (не важливо) - при видаленні компанії і додаванні її знову повтроно заплатити не можна (тобто десь щось в історії сидить), але історія оплати показує порожнечу
Спортбанк так і не виправив цей косяк, двічі протягом місяця одного постачальника оплатити неможливо?
Вот в этом сообщении viewtopic.php?p=5431951#p5431951
я писал в каких случаях тут можно заплатить более одного раза в месяц одному и тому же поставщику услуг и почему именно вообще эта проблема в спортбанке существует. Имхо сам спорт эту проблему не решит никогда. Только если ее решат в Порте
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:24
Задолженность по кредитке можно гасить до конца последнего дня месяца, даже если это суббота/воскресение/праздник?
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novichok
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:37
novichok написав:
Задолженность по кредитке можно гасить до конца последнего дня месяца, даже если это суббота/воскресение/праздник?
Если вы про то, чтобы оставаться в льготном периоде, то он "Закінчує діяти в останній робочий день, другого календарного місяця, що слідує за місяцем початку дії цього Пільгового періоду"
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:07
novichok написав:
Задолженность по кредитке можно гасить до конца последнего дня месяца, даже если это суббота/воскресение/праздник?
В этом месяце да, т.к. 31.05.22 это будет одновременно и последний рабочий день месяца, а здесь он считается крайним сроком погашения.
п.с. Праздничные дни в Украине отменены уже как 3 месяца.
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