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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:13

  Мизантрóп написав:klug 18.05 вже по старому друкувало.

Я так і підозрював, що усі в темі, але ніхто не ділиться. Типово.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:20

  klug написав:Можливо товариство знає, але мовчить: комунальні квитанції відкотили до попередньої версії. На 5 платежів усі прийшли з адекватними назвами організацій та номерами рахунків, але без номерів особового рахунку та показів лічильників. Кишмиш дали за усі оплати. ОСББ за півтора тижні так і не додали.

Сплачувала в неділю на КП "Харківводоканал" за двома адресами. В одній квитанції одержувач КП "Харківводоканал", в іншій - sb portmone cloud. Кешбек був за обома платіжами. Так що недовідкатили.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 20:21

  vollena71 написав:
  klug написав:Можливо товариство знає, але мовчить: комунальні квитанції відкотили до попередньої версії. На 5 платежів усі прийшли з адекватними назвами організацій та номерами рахунків, але без номерів особового рахунку та показів лічильників. Кишмиш дали за усі оплати. ОСББ за півтора тижні так і не додали.

Сплачувала в неділю на КП "Харківводоканал" за двома адресами. В одній квитанції одержувач КП "Харківводоканал", в іншій - sb portmone cloud. Кешбек був за обома платіжами. Так що недовідкатили.

Та ні, у першій версії теж таке траплялося, але не часто - WallNutPen про таке доповідав. Все ж краще, ніж завжди купівля у терміналі невідомого чого і невідомо у кого.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:10

Re: Sportbank

  nickvp написав:До речі, ще одна ознака криворукості хоч Спорта, хоч ще когось (не важливо) - при видаленні компанії і додаванні її знову повтроно заплатити не можна (тобто десь щось в історії сидить), але історія оплати показує порожнечу


Спортбанк так і не виправив цей косяк, двічі протягом місяця одного постачальника оплатити неможливо?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:10

  V2 написав:
  nickvp написав:До речі, ще одна ознака криворукості хоч Спорта, хоч ще когось (не важливо) - при видаленні компанії і додаванні її знову повтроно заплатити не можна (тобто десь щось в історії сидить), але історія оплати показує порожнечу


Спортбанк так і не виправив цей косяк, двічі протягом місяця одного постачальника оплатити неможливо?

Вот в этом сообщении viewtopic.php?p=5431951#p5431951 я писал в каких случаях тут можно заплатить более одного раза в месяц одному и тому же поставщику услуг и почему именно вообще эта проблема в спортбанке существует. Имхо сам спорт эту проблему не решит никогда. Только если ее решат в Порте
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:24

Задолженность по кредитке можно гасить до конца последнего дня месяца, даже если это суббота/воскресение/праздник?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:37

  novichok написав:Задолженность по кредитке можно гасить до конца последнего дня месяца, даже если это суббота/воскресение/праздник?

Если вы про то, чтобы оставаться в льготном периоде, то он "Закінчує діяти в останній робочий день, другого календарного місяця, що слідує за місяцем початку дії цього Пільгового періоду"
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:07

СПОРТБАНК

  novichok написав:Задолженность по кредитке можно гасить до конца последнего дня месяца, даже если это суббота/воскресение/праздник?

В этом месяце да, т.к. 31.05.22 это будет одновременно и последний рабочий день месяца, а здесь он считается крайним сроком погашения.
п.с. Праздничные дни в Украине отменены уже как 3 месяца.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:43

Re: Sportbank

Но учтите, шо любую р2р-пополняшку Спорт проводит на след. опердн
Amethyst
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