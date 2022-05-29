Ура, нарешті додали особовий рахунок до Призначення у квитанції - принаймні по Тріолан інет. До того ж, ці платежи доходять до постачальника протягом декількох хвилин навіть у неділю, приємно вражений.
Також коректно дійшли цього місяця (Київ):
- КП "Житло-Сервіс"
- КП "Керуюча компанія Голосіївського р-ну"
- КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС"
- YASNO ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"
- ПрАТ "АК "Київводоканал"
- Воля інет
- КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (у кабінеті kte.kmda.gov.ua поки не відображено платіж за 24.05, але він вже є на cks.com.ua - за моїми спостереженнями, це нормально, має з'явитися на kte десь через тиждень).
Наразі по Києву виглядає цілком пристойно, дякую розробникам сервісу, та банку за кешбек