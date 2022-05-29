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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:12

Сплата комуналки

Ура, нарешті додали особовий рахунок до Призначення у квитанції - принаймні по Тріолан інет. До того ж, ці платежи доходять до постачальника протягом декількох хвилин навіть у неділю, приємно вражений.

Також коректно дійшли цього місяця (Київ):
- КП "Житло-Сервіс"
- КП "Керуюча компанія Голосіївського р-ну"
- КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС"
- YASNO ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"
- ПрАТ "АК "Київводоканал"
- Воля інет
- КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (у кабінеті kte.kmda.gov.ua поки не відображено платіж за 24.05, але він вже є на cks.com.ua - за моїми спостереженнями, це нормально, має з'явитися на kte десь через тиждень).

Наразі по Києву виглядає цілком пристойно, дякую розробникам сервісу, та банку за кешбек :)
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:56

  wildlynx написав:Ура, нарешті додали особовий рахунок до Призначення у квитанції - принаймні по Тріолан інет.

сколько дней добавляли?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:00

Re: Sportbank

Чи буде кешбек на комуналку в наступному місяці? Може хтось знає? Все не вибрав, можу наперед заплатити.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:50

  lel написав:Чи буде кешбек на комуналку в наступному місяці? Може хтось знає? Все не вибрав, можу наперед заплатити.


А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
idealstorm
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