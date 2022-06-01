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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

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Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:12

Сплата комуналки

Ура, нарешті додали особовий рахунок до Призначення у квитанції - принаймні по Тріолан інет. До того ж, ці платежи доходять до постачальника протягом декількох хвилин навіть у неділю, приємно вражений.

Також коректно дійшли цього місяця (Київ):
- КП "Житло-Сервіс"
- КП "Керуюча компанія Голосіївського р-ну"
- КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС"
- YASNO ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"
- ПрАТ "АК "Київводоканал"
- Воля інет
- КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (у кабінеті kte.kmda.gov.ua поки не відображено платіж за 24.05, але він вже є на cks.com.ua - за моїми спостереженнями, це нормально, має з'явитися на kte десь через тиждень).

Наразі по Києву виглядає цілком пристойно, дякую розробникам сервісу, та банку за кешбек :)
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:56

  wildlynx написав:Ура, нарешті додали особовий рахунок до Призначення у квитанції - принаймні по Тріолан інет.

сколько дней добавляли?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:00

Re: Sportbank

Чи буде кешбек на комуналку в наступному місяці? Може хтось знає? Все не вибрав, можу наперед заплатити.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:50

  lel написав:Чи буде кешбек на комуналку в наступному місяці? Може хтось знає? Все не вибрав, можу наперед заплатити.


А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 02:30

  novichok написав:
  wildlynx написав:Ура, нарешті додали особовий рахунок до Призначення у квитанції - принаймні по Тріолан інет.

сколько дней добавляли?


Не знаю, когда у них появились эти квитанции - начал пользоваться только в этом месяце. 26.05 в назначении еще не было личного счета (только адрес), а 29.05 - уже есть.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:16

  wildlynx написав:
  novichok написав:
  wildlynx написав:Ура, нарешті додали особовий рахунок до Призначення у квитанції - принаймні по Тріолан інет.

сколько дней добавляли?


Не знаю, когда у них появились эти квитанции - начал пользоваться только в этом месяце. 26.05 в назначении еще не было личного счета (только адрес), а 29.05 - уже есть.


Одна сложность.

По всем квитанциям (что оплачивал на Yasno), если сейчас смотреть, указан лицевой счет, на который делал оплату последним. :D
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 23:32

  ANDRII_DNIPRO написав:
  wildlynx написав:Не знаю, когда у них появились эти квитанции - начал пользоваться только в этом месяце. 26.05 в назначении еще не было личного счета (только адрес), а 29.05 - уже есть.


Одна сложность.

По всем квитанциям (что оплачивал на Yasno), если сейчас смотреть, указан лицевой счет, на который делал оплату последним. :D


Странно, я перегенерил себе квитанции по предыдущим платежам - все "о/р" пришли верно, в соответствии с адресом. Для Киева это обычно 6-значный ІД из квитанции, но для Yasno - их собственные 11-значные счета. По 3м разным адресам, все услуги, везде верный "о/р".
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:19

Re: Sportbank

смотрю в этом месяце никакой кб не дает выбрать
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:23

  wtf написав:смотрю в этом месяце никакой кб не дает выбрать

Рано ещё, у спортсменов седня первая тренеровка после 18:00. Ждем-с
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:33

Re: Sportbank

Обратите внимание те, кто платил коммуналку за кредитные в первые два дня мая. У меня вылезли %% как за траты вне льготного периода. Сумма оплаты была не большая - 20 грн., но за месяц "накапало" 1,32 грн. процентов и процесс продолжался бы и дальше, я так понимаю - до выведения карты в ноль. К чести поддержки - очень не быстро, но проблему они таки признали - обещали %% откатить, ну и за внимательность "наградить" сорри-бонусом на кэшбечный счет.
Траты 3-го мая и все последующие уже пошли нормально - поэтому если проблема и была - то максимум в первые два дня, когда коммуналку только запускали. Хотя может конечно это только мне так "повезло" и проблема не была массовой. Но лучше таки проконтролировать - не появились ли у вас начисленные %% по кредитке в грейсе.
WallNutPen
 
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