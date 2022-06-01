Ура, нарешті додали особовий рахунок до Призначення у квитанції - принаймні по Тріолан інет. До того ж, ці платежи доходять до постачальника протягом декількох хвилин навіть у неділю, приємно вражений.
Також коректно дійшли цього місяця (Київ): - КП "Житло-Сервіс" - КП "Керуюча компанія Голосіївського р-ну" - КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС" - YASNO ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" - ПрАТ "АК "Київводоканал" - Воля інет - КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (у кабінеті kte.kmda.gov.ua поки не відображено платіж за 24.05, але він вже є на cks.com.ua - за моїми спостереженнями, це нормально, має з'явитися на kte десь через тиждень).
Наразі по Києву виглядає цілком пристойно, дякую розробникам сервісу, та банку за кешбек
wildlynx написав:Не знаю, когда у них появились эти квитанции - начал пользоваться только в этом месяце. 26.05 в назначении еще не было личного счета (только адрес), а 29.05 - уже есть.
Одна сложность.
По всем квитанциям (что оплачивал на Yasno), если сейчас смотреть, указан лицевой счет, на который делал оплату последним.
Странно, я перегенерил себе квитанции по предыдущим платежам - все "о/р" пришли верно, в соответствии с адресом. Для Киева это обычно 6-значный ІД из квитанции, но для Yasno - их собственные 11-значные счета. По 3м разным адресам, все услуги, везде верный "о/р".
Обратите внимание те, кто платил коммуналку за кредитные в первые два дня мая. У меня вылезли %% как за траты вне льготного периода. Сумма оплаты была не большая - 20 грн., но за месяц "накапало" 1,32 грн. процентов и процесс продолжался бы и дальше, я так понимаю - до выведения карты в ноль. К чести поддержки - очень не быстро, но проблему они таки признали - обещали %% откатить, ну и за внимательность "наградить" сорри-бонусом на кэшбечный счет. Траты 3-го мая и все последующие уже пошли нормально - поэтому если проблема и была - то максимум в первые два дня, когда коммуналку только запускали. Хотя может конечно это только мне так "повезло" и проблема не была массовой. Но лучше таки проконтролировать - не появились ли у вас начисленные %% по кредитке в грейсе.