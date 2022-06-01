Додано: Сер 01 чер, 2022 11:33

Обратите внимание те, кто платил коммуналку за кредитные в первые два дня мая. У меня вылезли %% как за траты вне льготного периода. Сумма оплаты была не большая - 20 грн., но за месяц "накапало" 1,32 грн. процентов и процесс продолжался бы и дальше, я так понимаю - до выведения карты в ноль. К чести поддержки - очень не быстро, но проблему они таки признали - обещали %% откатить, ну и за внимательность "наградить" сорри-бонусом на кэшбечный счет.

Траты 3-го мая и все последующие уже пошли нормально - поэтому если проблема и была - то максимум в первые два дня, когда коммуналку только запускали. Хотя может конечно это только мне так "повезло" и проблема не была массовой. Но лучше таки проконтролировать - не появились ли у вас начисленные %% по кредитке в грейсе.