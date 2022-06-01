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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 чер, 2022 15:40
Amethyst написав: wtf написав:
смотрю в этом месяце никакой кб не дает выбрать
Рано ещё, у спортсменов седня первая тренеровка после 18:00. Ждем-с
І Мінімальний платіж - в процесі розрахунку.
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