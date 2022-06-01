І Мінімальний платіж - в процесі розрахунку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 чер, 2022 15:40
Додано: Сер 01 чер, 2022 18:52
Re: Sportbank
К 20 годинам сформували мін. платіж. Просять внести до 25.06.22
Це з запасом на зарахування?Потрібно ж до останнього роб дня. Чи раніше?
З кешбеком так і не зрозуміло. Як активувати.
Додано: Сер 01 чер, 2022 19:03
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