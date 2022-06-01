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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:40

  Amethyst написав:
  wtf написав:смотрю в этом месяце никакой кб не дает выбрать

Рано ещё, у спортсменов седня первая тренеровка после 18:00. Ждем-с

І Мінімальний платіж - в процесі розрахунку.
lel
 
Повідомлень: 3198
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 366 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 18:52

Re: Sportbank

lel написав:
  Amethyst написав:
  wtf написав:смотрю в этом месяце никакой кб не дает выбрать

Рано ещё, у спортсменов седня первая тренеровка после 18:00. Ждем-с

І Мінімальний платіж - в процесі розрахунку.


К 20 годинам сформували мін. платіж. Просять внести до 25.06.22
Це з запасом на зарахування?Потрібно ж до останнього роб дня. Чи раніше?
З кешбеком так і не зрозуміло. Як активувати.
lel
 
Повідомлень: 3198
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:03

  lel написав:К 20 годинам сформували мін. платіж. Просять внести до 25.06.22
Це з запасом на зарахування?Потрібно ж до останнього роб дня. Чи раніше?
З кешбеком так і не зрозуміло. Як активувати.

...до останнього роб. дн
!!р2р зараховують на НАСТУПНИЙ роб дн!!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 05.05.21
Подякував: 138 раз.
Подякували: 431 раз.
 
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  #<1 ... 194195196197
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