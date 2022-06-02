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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 чер, 2022 15:40
Amethyst написав: wtf написав:
смотрю в этом месяце никакой кб не дает выбрать
Рано ещё, у спортсменов седня первая тренеровка после 18:00. Ждем-с
І Мінімальний платіж - в процесі розрахунку.
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lel
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Додано: Сер 01 чер, 2022 18:52
lel написав: Amethyst написав: wtf написав:
смотрю в этом месяце никакой кб не дает выбрать
Рано ещё, у спортсменов седня первая тренеровка после 18:00. Ждем-с
І Мінімальний платіж - в процесі розрахунку.
К 20 годинам сформували мін. платіж. Просять внести до 25.06.22
Це з запасом на зарахування?Потрібно ж до останнього роб дня. Чи раніше?
З кешбеком так і не зрозуміло. Як активувати.
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lel
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:03
lel написав:
К 20 годинам сформували мін. платіж. Просять внести до 25.06.22
Це з запасом на зарахування?Потрібно ж до останнього роб дня. Чи раніше?
З кешбеком так і не зрозуміло. Як активувати.
...до останнього роб. дн
!!р2р зараховують на НАСТУПНИЙ роб дн!!
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Amethyst
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Додано: Сер 01 чер, 2022 20:32
lel написав:
З кешбеком так і не зрозуміло. Як активувати.
Чекайте липня
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Мизантрóп
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:03
Вирішив сьогодні відкритий короткий депозит в Спорті. Картка, після минулого місяця в глибокому мінусі. Подивився в додатку є така опція: внести кошти на депозит через касу банка. Пішов в Тас, питаю про таку можливість. Зібрали фахівців і за допомогою начальника відділення провели поповнення. Гроші в додатку відобразились миттєво. Сказали що я в них такий перший. Але вони вже звикли, що я допомагаю їм ставати кращими.
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pavyak
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:47
Эт типа пополнение Рюкзака по номеру щота?
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Amethyst
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Додано: Чет 02 чер, 2022 17:00
Amethyst написав:
Эт типа пополнение Рюкзака по номеру щота?
Майже, вони в відділенні бачать цей рахунок 2630 який очікує поповнення. Я хотів за допомогою рюкзака, але не найшов його реквізитів.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 17:15
Тама 2620, сам номер можна побачити у Договорі на відкриття, він ховається під цяткою "і" у правому верхньому кутку.
СЕПом з інш. банки норм поповнюється. А от повернення тільки на картку, а там у мене кредліміт (
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Amethyst
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