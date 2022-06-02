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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198>

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Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:40

  Amethyst написав:
  wtf написав:смотрю в этом месяце никакой кб не дает выбрать

Рано ещё, у спортсменов седня первая тренеровка после 18:00. Ждем-с

І Мінімальний платіж - в процесі розрахунку.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 18:52

Re: Sportbank

lel написав:
  Amethyst написав:
  wtf написав:смотрю в этом месяце никакой кб не дает выбрать

Рано ещё, у спортсменов седня первая тренеровка после 18:00. Ждем-с

І Мінімальний платіж - в процесі розрахунку.


К 20 годинам сформували мін. платіж. Просять внести до 25.06.22
Це з запасом на зарахування?Потрібно ж до останнього роб дня. Чи раніше?
З кешбеком так і не зрозуміло. Як активувати.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:03

  lel написав:К 20 годинам сформували мін. платіж. Просять внести до 25.06.22
Це з запасом на зарахування?Потрібно ж до останнього роб дня. Чи раніше?
З кешбеком так і не зрозуміло. Як активувати.

...до останнього роб. дн
!!р2р зараховують на НАСТУПНИЙ роб дн!!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 20:32

Re: Sportbank

  lel написав:З кешбеком так і не зрозуміло. Як активувати.
Чекайте липня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:03

Re: Sportbank

Вирішив сьогодні відкритий короткий депозит в Спорті. Картка, після минулого місяця в глибокому мінусі. Подивився в додатку є така опція: внести кошти на депозит через касу банка. Пішов в Тас, питаю про таку можливість. Зібрали фахівців і за допомогою начальника відділення провели поповнення. Гроші в додатку відобразились миттєво. Сказали що я в них такий перший. Але вони вже звикли, що я допомагаю їм ставати кращими.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:47

Эт типа пополнение Рюкзака по номеру щота?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:00

  Amethyst написав:Эт типа пополнение Рюкзака по номеру щота?


Майже, вони в відділенні бачать цей рахунок 2630 який очікує поповнення. Я хотів за допомогою рюкзака, але не найшов його реквізитів.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:15

Re: Sportbank

Тама 2620, сам номер можна побачити у Договорі на відкриття, він ховається під цяткою "і" у правому верхньому кутку.
СЕПом з інш. банки норм поповнюється. А от повернення тільки на картку, а там у мене кредліміт (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:39

  Amethyst написав:Тама 2620, сам номер можна побачити у Договорі на відкриття, він ховається під цяткою "і" у правому верхньому кутку.
СЕПом з інш. банки норм поповнюється. А от повернення тільки на картку, а там у мене кредліміт (

Возвратить депо можно не только на карту но и в рюкзак. Правда с него дальше я так понимаю только либо таки на карту либо на новый депо.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:53

  Amethyst написав:Тама 2620, сам номер можна побачити у Договорі на відкриття, він ховається під цяткою "і" у правому верхньому кутку.
СЕПом з інш. банки норм поповнюється. А от повернення тільки на картку, а там у мене кредліміт (

Мова була про строковий депо, очевидно ж.
klug
 
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