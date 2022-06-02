У Рюкзака еженедельная капитализация, эт -- класс. Ну а возврат/вывод депо -- ток на картсчет (
Нужна ещё одна карта у Спорта -- чистаДебетка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 17:53
У Рюкзака еженедельная капитализация, эт -- класс. Ну а возврат/вывод депо -- ток на картсчет (
Нужна ещё одна карта у Спорта -- чистаДебетка.
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