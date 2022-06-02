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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:53

У Рюкзака еженедельная капитализация, эт -- класс. Ну а возврат/вывод депо -- ток на картсчет (
Нужна ещё одна карта у Спорта -- чистаДебетка.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 23:03

Re: Sportbank

На кешбек в червні тут вже можна не надіятись?
V2
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Подякували: 1262 раз.
 
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  #<1 ... 195196197198
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