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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:53

У Рюкзака еженедельная капитализация, эт -- класс. Ну а возврат/вывод депо -- ток на картсчет (
Нужна ещё одна карта у Спорта -- чистаДебетка.
Amethyst
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Повідомлень: 2424
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 23:03

Re: Sportbank

На кешбек в червні тут вже можна не надіятись?
V2
4
 
Повідомлень: 7545
З нами з: 03.07.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 01:17

Порезали кредитные лимиты всем? Или только мне?
b555
 
Повідомлень: 19
З нами з: 23.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 04:30

  b555 написав:Порезали кредитные лимиты всем? Или только мне?

Мій на місці. Може бути пов'язано з тим, що А-Банка встигла накапати на вас у кредитне бюро.
klug
 
Повідомлень: 6968
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:30

Re: Sportbank

b555, у меня срезали сегодня кредитные лимиты по сумме задолженности на картах Б5 и izibank.
Howl
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Повідомлень: 4447
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 826 раз.
 
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  #<1 ... 195196197198
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