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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 17:53
У Рюкзака еженедельная капитализация, эт -- класс. Ну а возврат/вывод депо -- ток на картсчет (
Нужна ещё одна карта у Спорта -- чистаДебетка.
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Amethyst
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Додано: Чет 02 чер, 2022 23:03
На кешбек в червні тут вже можна не надіятись?
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 01:17
Порезали кредитные лимиты всем? Или только мне?
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b555
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 04:30
b555 написав:
Порезали кредитные лимиты всем? Или только мне?
Мій на місці. Може бути пов'язано з тим, що А-Банка встигла накапати на вас у кредитне бюро.
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klug
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:30
b555, у меня срезали сегодня кредитные лимиты по сумме задолженности на картах Б5 и izibank.
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Howl
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:40
Howl написав:
b555, у меня срезали сегодня кредитные лимиты по сумме задолженности на картах Б5 и izibank.
зрізали по б5 і спорті
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balance
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:49
Howl написав:
b555, у меня срезали сегодня кредитные лимиты по сумме задолженности на картах Б5 и izibank.
Аналогично. При этом по izibank задолженности не было, с апреля не пользовался.
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ingtrans
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:03
ingtrans написав: Howl написав:
b555, у меня срезали сегодня кредитные лимиты по сумме задолженности на картах Б5 и izibank.
Аналогично. При этом по izibank задолженности не было, с апреля не пользовался.
Аналогично. Плюс у подруги сняли лимит по Пудре. Спорт не трогали - все оставили без изменения. Полагаю это все последствия повышения учетной ставки НБУ - гривна резко подорожала и "овно"-банк ТаЗ решил не тратится на то чтобы предоставлять лимиты грейсовикам и стал резать им лимиты.
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WallNutPen
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:25
b555 написав:
Порезали кредитные лимиты всем? Или только мне?
да, полностью.
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:30
WallNutPen написав:
ТаЗ решил не тратится на то чтобы предоставлять лимиты грейсовикам и стал резать им лимиты.
Схоже на те. У мене обнулили В5 та ізю (заборгованості не було), а Спорт обрізали до суми заборгованості (вночі, схоже, до мене ще просто не дійшла черга).
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klug
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