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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199>

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Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:53

У Рюкзака еженедельная капитализация, эт -- класс. Ну а возврат/вывод депо -- ток на картсчет (
Нужна ещё одна карта у Спорта -- чистаДебетка.
Amethyst
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Повідомлень: 2430
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Подякували: 439 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 23:03

Re: Sportbank

На кешбек в червні тут вже можна не надіятись?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 01:17

Порезали кредитные лимиты всем? Или только мне?
b555
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 04:30

  b555 написав:Порезали кредитные лимиты всем? Или только мне?

Мій на місці. Може бути пов'язано з тим, що А-Банка встигла накапати на вас у кредитне бюро.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:30

Re: Sportbank

b555, у меня срезали сегодня кредитные лимиты по сумме задолженности на картах Б5 и izibank.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:40

  Howl написав:b555, у меня срезали сегодня кредитные лимиты по сумме задолженности на картах Б5 и izibank.

зрізали по б5 і спорті
balance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:49

  Howl написав:b555, у меня срезали сегодня кредитные лимиты по сумме задолженности на картах Б5 и izibank.

Аналогично. При этом по izibank задолженности не было, с апреля не пользовался.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:03

  ingtrans написав:
  Howl написав:b555, у меня срезали сегодня кредитные лимиты по сумме задолженности на картах Б5 и izibank.

Аналогично. При этом по izibank задолженности не было, с апреля не пользовался.

Аналогично. Плюс у подруги сняли лимит по Пудре. Спорт не трогали - все оставили без изменения. Полагаю это все последствия повышения учетной ставки НБУ - гривна резко подорожала и "овно"-банк ТаЗ решил не тратится на то чтобы предоставлять лимиты грейсовикам и стал резать им лимиты.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:25

  b555 написав:Порезали кредитные лимиты всем? Или только мне?

да, полностью.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:30

  WallNutPen написав:ТаЗ решил не тратится на то чтобы предоставлять лимиты грейсовикам и стал резать им лимиты.

Схоже на те. У мене обнулили В5 та ізю (заборгованості не було), а Спорт обрізали до суми заборгованості (вночі, схоже, до мене ще просто не дійшла черга).
klug
 
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