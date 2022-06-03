Підтримка каже, що кешбека в цьому місяці нема.
Не довго музика грала.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:33
Re: Sportbank
Підтримка каже, що кешбека в цьому місяці нема.
Не довго музика грала.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:43
Пока суть да дело спорт и мне срезал лимит до размера долга, а подруге у которой лимит не был использован - в ноль. Самки собак. Что тут сказать. Интересно это хитропопость Таси или проблемы с ее платежеспособностью
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:03
Re: Sportbank
Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:13
Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:04
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