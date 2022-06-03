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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:33

Re: Sportbank

Підтримка каже, що кешбека в цьому місяці нема.
Не довго музика грала.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:43

  klug написав:
  WallNutPen написав:ТаЗ решил не тратится на то чтобы предоставлять лимиты грейсовикам и стал резать им лимиты.

Схоже на те. У мене обнулили В5 та ізю (заборгованості не було), а Спорт обрізали до суми заборгованості (вночі, схоже, до мене ще просто не дійшла черга).

Пока суть да дело спорт и мне срезал лимит до размера долга, а подруге у которой лимит не был использован - в ноль. Самки собак. Что тут сказать. Интересно это хитропопость Таси или проблемы с ее платежеспособностью
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:03

Re: Sportbank

  WallNutPen написав:Интересно это хитропопость Таси или проблемы с ее платежеспособностью
Думаю патежесп-ть, Боливар не вынесет 3х :(
Може и вернут карткредиты, но уже под 70..75% и грейсом 35дн :(
...и Спорт здесь самый чужой, ИМХО пойдет дальше искать де приткнуться :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:13

  lel написав:Підтримка каже, що кешбека в цьому місяці нема.
Не довго музика грала.

они в ужасе,им хватило одного раза :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:04

  Мизантрóп написав:
  lel написав:Підтримка каже, що кешбека в цьому місяці нема.
Не довго музика грала.

они в ужасе,им хватило одного раза :lol:

Ледь ТАСьку по світу не пустили своєю комуналкою - он вже не знає, яку гайку затягнути.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:45

В моём кругу лимиты на спорте вроде не тронули
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:53

Re: Sportbank

Ну да, зарізали до витраченого :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:54

  Вкладчик1234 написав:В моём кругу лимиты на спорте вроде не тронули

Пусть попробуют рассчитаться и увидят, что лимита уже нет
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:59

  lara_08 написав:
  Вкладчик1234 написав:В моём кругу лимиты на спорте вроде не тронули

Пусть попробуют рассчитаться и увидят, что лимита уже нет

Уже срезали :D
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:59

  Вкладчик1234 написав:В моём кругу лимиты на спорте вроде не тронули

Вони, схоже, обнулялку на одноядерному калькуляторі запустили. Зачекайте трошки.
klug
 
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