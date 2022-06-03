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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:33
Підтримка каже, що кешбека в цьому місяці нема.
Не довго музика грала.
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lel
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:43
klug написав: WallNutPen написав:
ТаЗ решил не тратится на то чтобы предоставлять лимиты грейсовикам и стал резать им лимиты.
Схоже на те. У мене обнулили В5 та ізю (заборгованості не було), а Спорт обрізали до суми заборгованості (вночі, схоже, до мене ще просто не дійшла черга).
Пока суть да дело спорт и мне срезал лимит до размера долга, а подруге у которой лимит не был использован - в ноль. Самки собак. Что тут сказать. Интересно это хитропопость Таси или проблемы с ее платежеспособностью
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WallNutPen
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:03
WallNutPen написав:
Интересно это хитропопость Таси или проблемы с ее платежеспособностью
Думаю патежесп-ть, Боливар не вынесет 3х
Може и вернут карткредиты, но уже под 70..75% и грейсом 35дн
...и Спорт здесь самый чужой, ИМХО пойдет дальше искать де приткнуться
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Amethyst
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:13
lel написав:
Підтримка каже, що кешбека в цьому місяці нема.
Не довго музика грала.
они в ужасе,им хватило одного раза
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:04
Мизантрóп написав: lel написав:
Підтримка каже, що кешбека в цьому місяці нема.
Не довго музика грала.
они в ужасе,им хватило одного раза
Ледь ТАСьку по світу не пустили своєю комуналкою - он вже не знає, яку гайку затягнути.
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klug
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:45
В моём кругу лимиты на спорте вроде не тронули
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:53
Ну да, зарізали до витраченого
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chipmunk
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:54
Вкладчик1234 написав:
В моём кругу лимиты на спорте вроде не тронули
Пусть попробуют рассчитаться и увидят, что лимита уже нет
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lara_08
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:59
lara_08 написав: Вкладчик1234 написав:
В моём кругу лимиты на спорте вроде не тронули
Пусть попробуют рассчитаться и увидят, что лимита уже нет
Уже срезали
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:59
Вкладчик1234 написав:
В моём кругу лимиты на спорте вроде не тронули
Вони, схоже, обнулялку на одноядерному калькуляторі запустили. Зачекайте трошки.
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klug
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