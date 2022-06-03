Чё вы все стонете?
Щас сядут посчитают новую %%ставку по кредитам, потом исходя из новых условий пересчитают вашу адекватность обслуживать лимиты и раздадут всем благонадёжным обратно.
Вы как первый день родились.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:15
Чё вы все стонете?
Щас сядут посчитают новую %%ставку по кредитам, потом исходя из новых условий пересчитают вашу адекватность обслуживать лимиты и раздадут всем благонадёжным обратно.
Вы как первый день родились.
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