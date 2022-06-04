Чё вы все стонете?
Щас сядут посчитают новую %%ставку по кредитам, потом исходя из новых условий пересчитают вашу адекватность обслуживать лимиты и раздадут всем благонадёжным обратно.
Вы как первый день родились.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:15
Чё вы все стонете?
Щас сядут посчитают новую %%ставку по кредитам, потом исходя из новых условий пересчитают вашу адекватность обслуживать лимиты и раздадут всем благонадёжным обратно.
Вы как первый день родились.
Додано: Суб 04 чер, 2022 01:30
Re: Sportbank
прилетело уведомление в приложение мол совместная с бананом акция, для участия нужно
если такое совершить
как банан и спорт поймут что приход на карту 1к от условного васи был именно после выполнения ордера на бинанс п2п?
Додано: Суб 04 чер, 2022 07:53
До чого тут картка, якщо написано про гаманець?
Додано: Суб 04 чер, 2022 09:01
Re: Sportbank
и как его пополнить таким способом? и где вообще тот гаманець в профиле на банане искать? и причем тут п2п тогда? возможно имеется в виду обычное пополнение кошелька фиатом в грн с карты спорта? но там нету никакого п2п. по ссылке перебрасывает на обычные п2п сделки с другими юзерами... они че сами не поняли что сделали?
Востаннє редагувалось wtf в Суб 04 чер, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 чер, 2022 09:35
Главное это шобы ваша ФИО у Спорта совпала с ФИО у Бинанса, ну и анкеты все заполнили и поотвечали типа правильно (75%). А так торгуйте-торгуйте-торгуйте... потом рандомно вам чото выплатят/отправят... може. Дерзайте
Додано: Суб 04 чер, 2022 11:02
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:14
Re: Sportbank
Перевіряйте свої КЛ, почали повертати.
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:23
Re: Sportbank
Вернули. Ждём возврата кэшбэка!!!
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:47
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