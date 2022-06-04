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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:15

Чё вы все стонете?
Щас сядут посчитают новую %%ставку по кредитам, потом исходя из новых условий пересчитают вашу адекватность обслуживать лимиты и раздадут всем благонадёжным обратно.
Вы как первый день родились.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 01:30

Re: Sportbank

прилетело уведомление в приложение мол совместная с бананом акция, для участия нужно
Поповніть ваш крипто гаманець через продукт Binance P2P => 1,000 UAH .

если такое совершить
как банан и спорт поймут что приход на карту 1к от условного васи был именно после выполнения ордера на бинанс п2п?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:53

  wtf написав:прилетело уведомление в приложение мол совместная с бананом акция, для участия нужно
Поповніть ваш крипто гаманець через продукт Binance P2P => 1,000 UAH .

если такое совершить
как банан и спорт поймут что приход на карту 1к от условного васи был именно после выполнения ордера на бинанс п2п?

До чого тут картка, якщо написано про гаманець?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 09:01

Re: Sportbank

и как его пополнить таким способом? и где вообще тот гаманець в профиле на банане искать? и причем тут п2п тогда? возможно имеется в виду обычное пополнение кошелька фиатом в грн с карты спорта? но там нету никакого п2п. по ссылке перебрасывает на обычные п2п сделки с другими юзерами... они че сами не поняли что сделали?
Востаннє редагувалось wtf в Суб 04 чер, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 09:35

  wtf написав:и как его пополнить таким способом? и где вообще тот гаманець в профиле на банане искать? и причем тут п2п тогда? возможно имеется обычное пополнение кошелька фиатом в грн с карты спорта? но там нету никакого п2п. по ссылке перебрасывает на обычные п2п сделки с другими юзерами... они че сами не поняли что сделали?

Главное это шобы ваша ФИО у Спорта совпала с ФИО у Бинанса, ну и анкеты все заполнили и поотвечали типа правильно (75%). А так торгуйте-торгуйте-торгуйте... потом рандомно вам чото выплатят/отправят... може. Дерзайте
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:02

  wtf написав:по ссылке перебрасывает на обычные п2п сделки с другими юзерами...

Це і малося на увазі. Ви не розрізняєте Binance P2P та P2P між картками чи звідки стільки питань?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:14

Re: Sportbank

Перевіряйте свої КЛ, почали повертати.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:23

Re: Sportbank

alibob написав:Перевіряйте свої КЛ, почали повертати.
Вернули. Ждём возврата кэшбэка!!!
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:47

  lel написав:
alibob написав:Перевіряйте свої КЛ, почали повертати.
Вернули. Ждём возврата кэшбэка!!!

І долара по 8.
klug
 
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