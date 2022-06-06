[/quote]можно долляр и по 5,05[/quote]
"Подумаешь, 5,05.
Стойте! Ваши условия?
330!
Согласен.
Каждому!"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 чер, 2022 16:02
Додано: Суб 04 чер, 2022 19:05
Додано: Пон 06 чер, 2022 12:32
Як то кажуть "кому що". Ліміт той від Спорту і нафіг не здався зараз. А от із курсами і зняттям готівки закордоном все йде у дуже поганому напрямку... Спочатку курс дотягли до рівня іншіх, а зараз вже комісію збільшили з 2 відсотків до 2,9. P.S. Так, інколи без зняття готівки там ніяк
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|