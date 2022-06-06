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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:02

  VetalUA написав:І долара по 8.


[/quote]можно долляр и по 5,05[/quote]

"Подумаешь, 5,05.
Стойте! Ваши условия?
330!
Согласен.
Каждому!" :D
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:05

  alibob написав:
  VetalUA написав:І долара по 8.


можно долляр и по 5,05[/quote]

"Подумаешь, 5,05.
Стойте! Ваши условия?
330!
Согласен.
Каждому!" :D[/quote] По всем трём тасообразующим лимит не вернули
sens
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:32

воу-воу! вернули кредлимит!
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 12:32

Як то кажуть "кому що". Ліміт той від Спорту і нафіг не здався зараз. А от із курсами і зняттям готівки закордоном все йде у дуже поганому напрямку... Спочатку курс дотягли до рівня іншіх, а зараз вже комісію збільшили з 2 відсотків до 2,9. P.S. Так, інколи без зняття готівки там ніяк
nickvp
 
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  #<1 ... 198199200201
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Sportbank (2004)
06.06.2022 13:32
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