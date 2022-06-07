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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 чер, 2022 16:02
VetalUA написав:
І долара по 8.
[/quote]можно долляр и по 5,05[/quote]
"Подумаешь, 5,05.
Стойте! Ваши условия?
330!
Согласен.
Каждому!"
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alibob
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Додано: Суб 04 чер, 2022 19:05
alibob написав: VetalUA написав:
І долара по 8.
можно долляр и по 5,05[/quote]
"Подумаешь, 5,05.
Стойте! Ваши условия?
330!
Согласен.
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[/quote] По всем трём тасообразующим лимит не вернули
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sens
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Додано: Суб 04 чер, 2022 19:32
воу-воу! вернули кредлимит!
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Ромасик
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Додано: Пон 06 чер, 2022 12:32
Як то кажуть "кому що". Ліміт той від Спорту і нафіг не здався зараз. А от із курсами і зняттям готівки закордоном все йде у дуже поганому напрямку... Спочатку курс дотягли до рівня іншіх, а зараз вже комісію збільшили з 2 відсотків до 2,9. P.S. Так, інколи без зняття готівки там ніяк
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nickvp
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:58
nickvp зараз ні, а в минулому місяці був корисним
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Ромасик
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:35
Ромасик написав:nickvp
зараз ні, а в минулому місяці був корисним
Я своїми заплатив ту комуналку - більшої части не було, квитанції надіслав і на цьому все - не додали, деякі шаблони були, а потім зникли... Отже безпроблемно в мене вийшло заплатити десь біля 2,5к - не ті гроші, про які потрібно думати у розрізі свої/кредитні
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nickvp
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:39
Ромасик написав:nickvp
зараз ні, а в минулому місяці був корисним
От тримати там свої ще до середини минулого місяця було набагато вигідніше - курс обміну при знятті готівки за кордоном був дуже солодкий. А тоді ще й ліміт був у 100тис, а не 50 як зараз. Про це дійсно жалкуєш - на рівному місці можна було мати ... краще промовчу
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nickvp
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:52
nickvp написав: Ромасик написав:nickvp
зараз ні, а в минулому місяці був корисним
От тримати там свої ще до середини минулого місяця було набагато вигідніше - курс обміну при знятті готівки за кордоном був дуже солодкий. А тоді ще й ліміт був у 100тис, а не 50 як зараз. Про це дійсно жалкуєш - на рівному місці можна було мати ... краще промовчу
Вот благодаря тем кто старался "на рівному місці мати" теперь всем приходится "жалкувать"
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WallNutPen
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