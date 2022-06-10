|
|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:33
Підкажіть, будь ласка, хто стикався. Не можу поповнити Sportbank з картки Mono.
Штовхала з білої Моно - скасовується. Підтримка Моно каже, що проблема на стороні банку-приймача.
Тягну з аппки Спортбанку - взагалі нічого. Відкривається сторінка з написом Visa і крутиться вже другу годину.
Як можна закинути гроші? Я за кордоном, прийти в банк з паперовою квитанцією (як порадила підтримка Моно) не варіант))))
-
torrent78
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 12.03.19
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:42
torrent78 написав:
Підкажіть, будь ласка, хто стикався. Не можу поповнити Sportbank з картки Mono.
Штовхала з білої Моно - скасовується. Підтримка Моно каже, що проблема на стороні банку-приймача.
Тягну з аппки Спортбанку - взагалі нічого. Відкривається сторінка з написом Visa і крутиться вже другу годину.
Як можна закинути гроші? Я за кордоном, прийти в банк з паперовою квитанцією (як порадила підтримка Моно) не варіант))))
Отправьте с моно Сэп. Доходит примерно за час. Плюс минус 30 мин. В рабочее время естественно. Спорт я так понимаю не работает в Сэп 23/7
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 424
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:45
torrent78 написав:
Підкажіть, будь ласка, хто стикався. Не можу поповнити Sportbank з картки Mono.
Штовхала з білої Моно - скасовується. Підтримка Моно каже, що проблема на стороні банку-приймача.
Тягну з аппки Спортбанку - взагалі нічого. Відкривається сторінка з написом Visa і крутиться вже другу годину.
Як можна закинути гроші? Я за кордоном, прийти в банк з паперовою квитанцією (як порадила підтримка Моно) не варіант))))
А Спорт шо грит? Там саппорт есть через Вайбер.
Скорее всего лочат вашу заграницу по р2р.
Тогда ВПН какой подключайте
или
попробуйте СЭПом из Мони закинуть.
По свободным реквизитам, их можно в свойствах карты посмотреть у Спорта (ИБАН, ФИО, ИНН), в опердень(седня) за 1ч дойдут.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2474
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:45
mephala написав:
меня не пускает оплатить - пишет что задолженность по карте. хотя кред лимит больше чем сама задолженность.
и такой прикол пошел именно после игры банка с кредлимитом.
Видимо транспортная служба не смогла списать средства, когда банк срезал кредитный лимит, и они занесли карту в стоп-лист. Обратитесь к перевозчику.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4452
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|