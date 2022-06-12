Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:33
Підкажіть, будь ласка, хто стикався. Не можу поповнити Sportbank з картки Mono.
Штовхала з білої Моно - скасовується. Підтримка Моно каже, що проблема на стороні банку-приймача. Тягну з аппки Спортбанку - взагалі нічого. Відкривається сторінка з написом Visa і крутиться вже другу годину. Як можна закинути гроші? Я за кордоном, прийти в банк з паперовою квитанцією (як порадила підтримка Моно) не варіант))))
torrent78
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:42
torrent78 написав:
Підкажіть, будь ласка, хто стикався. Не можу поповнити Sportbank з картки Mono.
Штовхала з білої Моно - скасовується. Підтримка Моно каже, що проблема на стороні банку-приймача.
Тягну з аппки Спортбанку - взагалі нічого. Відкривається сторінка з написом Visa і крутиться вже другу годину.
Як можна закинути гроші? Я за кордоном, прийти в банк з паперовою квитанцією (як порадила підтримка Моно) не варіант))))
Отправьте с моно Сэп. Доходит примерно за час. Плюс минус 30 мин. В рабочее время естественно. Спорт я так понимаю не работает в Сэп 23/7
WallNutPen
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:45
torrent78 написав:
Підкажіть, будь ласка, хто стикався. Не можу поповнити Sportbank з картки Mono.
Штовхала з білої Моно - скасовується. Підтримка Моно каже, що проблема на стороні банку-приймача.
Тягну з аппки Спортбанку - взагалі нічого. Відкривається сторінка з написом Visa і крутиться вже другу годину.
Як можна закинути гроші? Я за кордоном, прийти в банк з паперовою квитанцією (як порадила підтримка Моно) не варіант))))
А Спорт шо грит? Там саппорт есть через Вайбер.
Скорее всего лочат вашу заграницу по р2р.
Тогда ВПН какой подключайте
или
попробуйте СЭПом из Мони закинуть.
По свободным реквизитам, их можно в свойствах карты посмотреть у Спорта (ИБАН, ФИО, ИНН), в опердень(седня) за 1ч дойдут.
Amethyst
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:45
mephala написав:
меня не пускает оплатить - пишет что задолженность по карте. хотя кред лимит больше чем сама задолженность.
и такой прикол пошел именно после игры банка с кредлимитом.
Видимо транспортная служба не смогла списать средства, когда банк срезал кредитный лимит, и они занесли карту в стоп-лист. Обратитесь к перевозчику.
Howl
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:12
«sportbank» підвищує ставки за депозитами
З 13 червня ставка за «Рюкзаком» зросте до 10% річних, а депозити можна буде відкрити на наступних умовах: — 1 місяць - 14% річних; — 3 місяці - 15% річних; — 6-12 місяців — 10% річних. Вказані ставки діють для депозитів без права дострокового розторгнення. Якщо оформлювати депозит з достроковим розірванням, ставка за депозитом знижується на 0.5% річних. https://t.me/tabfinance/481
klug
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:43
Amethyst, причём, что интересно, когда я со Спорта на Альфу тащила (тоже из-за рубежа), не лочили. Попробую по реквизитам.
torrent78
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:51
torrent78 написав: Amethyst
, причём, что интересно, когда я со Спорта на Альфу тащила (тоже из-за рубежа), не лочили. Попробую по реквизитам.
Так со спорта тащить не бесплатно - спонсируете БСУ?
WallNutPen
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Додано: Суб 11 чер, 2022 01:23
WallNutPen , я знаю, что не бесплатно, просто по-другому тоже не получалось)
torrent78
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Додано: Нед 12 чер, 2022 16:13
Amethyst
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