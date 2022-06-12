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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:53

Amethyst
В спортбанке дебетную карту или виртуалку можно открыть при имеющейся кредитке?
lara_08
 
Повідомлень: 200
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:00

  lara_08 написав:Amethyst
В спортбанке дебетную карту или виртуалку можно открыть при имеющейся кредитке?

Ні, крім кредитки наразі можна відкрити лише єПідтримку, але вона вам не підійде. Депо/Рюкзак можна поповнювати СЕПом за номером рахунку або у відділенні ТАСу, але зняти можна лише на кредитку.
klug
 
Повідомлень: 7007
З нами з: 18.08.14
Подякував: 301 раз.
Подякували: 952 раз.
 
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2
  #<1 ... 200201202203
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