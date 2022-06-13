Amethyst
В спортбанке дебетную карту или виртуалку можно открыть при имеющейся кредитке?
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Додано: Нед 12 чер, 2022 17:53
Amethyst
В спортбанке дебетную карту или виртуалку можно открыть при имеющейся кредитке?
Додано: Нед 12 чер, 2022 18:00
Додано: Нед 12 чер, 2022 23:50
Re: Sportbank
выход со спорта по п2п/сеп бесплатен?
Додано: Пон 13 чер, 2022 00:24
Відповідь є у секретному документі "
СЕП безкоштовний, р2р з обмеженнями:
P.S. у тарифах з'явилася картка «sport біла», ймовірно спортсмени таки планують полегшити долю тих, кому треба одразу і кредит, і депо. Проте у застосунку вона поки не доступна.
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