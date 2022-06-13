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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 10:31
Це точно, гарячка в наших банках частенько порет чушь )
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:55
посетитель написав:
Рюкзак під 10 і то не змінили.Зараз світиться під 5,55 все ще
Наверное переделают под 12% и Белую выпустят
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Amethyst
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:33
Amethyst написав: посетитель написав:
Рюкзак під 10 і то не змінили.Зараз світиться під 5,55 все ще
Наверное переделают под 12% и Белую выпустят
Треба зробити підхід на тягу (pull to refresh) на сторінці з деталями, щоб оновилося.
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klug
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