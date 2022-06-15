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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:31

Re: Sportbank

Це точно, гарячка в наших банках частенько порет чушь )
посетитель
 
Повідомлень: 491
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:55

  посетитель написав:Рюкзак під 10 і то не змінили.Зараз світиться під 5,55 все ще

Наверное переделают под 12% и Белую выпустят
Amethyst
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Повідомлень: 2515
З нами з: 05.05.21
Подякував: 144 раз.
Подякували: 452 раз.
 
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1
3
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:33

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Рюкзак під 10 і то не змінили.Зараз світиться під 5,55 все ще

Наверное переделают под 12% и Белую выпустят

Треба зробити підхід на тягу (pull to refresh) на сторінці з деталями, щоб оновилося.
klug
 
Повідомлень: 7019
З нами з: 18.08.14
Подякував: 302 раз.
Подякували: 958 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:18

  посетитель написав:Це точно, гарячка в наших банках частенько порет чушь )

Це точно. Мені сьогодні місцева порадила для отримання 10% закрити старий рюкзак і відкрити новий!
patrikk
 
Повідомлень: 234
З нами з: 25.06.15
Подякував: 29 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:44

Re: Sportbank

у когось перекази за ібан працюють в спортбанку? У мене на айфоні додаток поля введення едрпоу та суми не дає редагувати при створенні платежа(
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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  #<1 ... 201202203204
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