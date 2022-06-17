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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 10:31
Це точно, гарячка в наших банках частенько порет чушь )
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посетитель
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:55
посетитель написав:
Рюкзак під 10 і то не змінили.Зараз світиться під 5,55 все ще
Наверное переделают под 12% и Белую выпустят
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Amethyst
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:33
Amethyst написав: посетитель написав:
Рюкзак під 10 і то не змінили.Зараз світиться під 5,55 все ще
Наверное переделают под 12% и Белую выпустят
Треба зробити підхід на тягу (pull to refresh) на сторінці з деталями, щоб оновилося.
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klug
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Додано: Пон 13 чер, 2022 12:18
посетитель написав:
Це точно, гарячка в наших банках частенько порет чушь )
Це точно. Мені сьогодні місцева порадила для отримання 10% закрити старий рюкзак і відкрити новий!
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patrikk
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Додано: Сер 15 чер, 2022 08:44
у когось перекази за ібан працюють в спортбанку? У мене на айфоні додаток поля введення едрпоу та суми не дає редагувати при створенні платежа(
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Sain_повернувся
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:51
У Спортбанку взагалі не дуже продуманий і глючний додаток. Так що цілком можливі збої. Можна звернутися до їх підтримки але якщо плануєте вивести кошти то можуть питання дуже довго вирішувати.
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Вкладчик_Спортбанка
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:39
Вкладчик_Спортбанка написав:
У Спортбанку взагалі не дуже продуманий і глючний додаток. Так що цілком можливі збої. Можна звернутися до їх підтримки але якщо плануєте вивести кошти то можуть питання дуже довго вирішувати.
Вы специально зарегистрировались чтобы это написать? Но из сообщения не понятна суть проблемы. В чём именно глючность приложения? В какой именно ситуации у вас не получалось вывести денег - каким способом выводили, куда обращались, сколько это заняло время, как часты трудности при таком переводе? Без подробностей - сообщение ни о чем
. И заглючить может любое приложение, любого банка
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WallNutPen
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:42
WallNutPen Разве на форуме есть ограничения в причинах регистрации? Или к чему тут Ваш вопрос? Что касается приложения, то это далеко не первое и не единственное приложение которым я пользуюсь и высказываю свое мнение основываясь на сравнении.
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Вкладчик_Спортбанка
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