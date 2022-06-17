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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 10:31
Re: Sportbank
Це точно, гарячка в наших банках частенько порет чушь )
Додано: Пон 13 чер, 2022 10:55
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:33
Додано: Пон 13 чер, 2022 12:18
Додано: Сер 15 чер, 2022 08:44
Re: Sportbank
у когось перекази за ібан працюють в спортбанку? У мене на айфоні додаток поля введення едрпоу та суми не дає редагувати при створенні платежа(
Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:51
У Спортбанку взагалі не дуже продуманий і глючний додаток. Так що цілком можливі збої. Можна звернутися до їх підтримки але якщо плануєте вивести кошти то можуть питання дуже довго вирішувати.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:39
Вы специально зарегистрировались чтобы это написать? Но из сообщения не понятна суть проблемы. В чём именно глючность приложения? В какой именно ситуации у вас не получалось вывести денег - каким способом выводили, куда обращались, сколько это заняло время, как часты трудности при таком переводе? Без подробностей - сообщение ни о чем . И заглючить может любое приложение, любого банка
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:42
WallNutPen Разве на форуме есть ограничения в причинах регистрации? Или к чему тут Ваш вопрос? Что касается приложения, то это далеко не первое и не единственное приложение которым я пользуюсь и высказываю свое мнение основываясь на сравнении.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:49
А разве правила форума запрещают задавать вопросы подобные тем что задал я в т.ч. и про регистрацию. Потому как ваши оба сообщения выглядят просто как попытка просто нагадить. Никакой конкретики. Что не работает, что с переводом не так, как долго помогала горячка и в каком вопросе, помогла ли? Без фактажа - просто мнение это извините "пук в муку". То есть пользы от такого сообщения другим людям абсолютно ноль. Или в чем была цель вашего сообщения? Чтобы все узнали что вам не нравится приложение без конкретики? Вы правда специально именно для этого зарегистрировались?
Просто уточняющие вопросы я задаю не из праздного любопытства. Допускаю что у вас возможно был какой-то отрицательный опыт в работе с банком и, возможно, более подробная информация помогла бы мне или кому-то еще избежать подобной проблемы в дальнейшем. Но пока не понятно что именно было не так.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:19
WallNutPen Т.е. высказать свое мнение, по Вашему это, - 'просто нагадить'? С таким же успехом можно Ваши сообщения трактовать как желание, что-то оправдать. Если говорить о фактах, то банковское приложение, которое я использовал на IOS вылетало как на этапе установки, так и потом на этапах использования. При этом внятных ответов почему так, от службы поддержки получить не удалось, так что, потеряв кучу времени клиентом полноценно стать так и не удалось. Как минимум мое потраченное время достойная цель для написания этого сообщения даже если это кому то не нравится.
Форум читаю лет 10 уже, так что почему бы не написать. Вы, судя по профилю тут также не сильно давно, и, наверное, тоже для чего-то тут регистрировались.
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