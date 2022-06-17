Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:49

Вкладчик_Спортбанка написав: WallNutPen Разве на форуме есть ограничения в причинах регистрации? Или к чему тут Ваш вопрос? Что касается приложения, то это далеко не первое и не единственное приложение которым я пользуюсь и высказываю свое мнение основываясь на сравнении. Разве на форуме есть ограничения в причинах регистрации? Или к чему тут Ваш вопрос? Что касается приложения, то это далеко не первое и не единственное приложение которым я пользуюсь и высказываю свое мнение основываясь на сравнении.

А разве правила форума запрещают задавать вопросы подобные тем что задал я в т.ч. и про регистрацию. Потому как ваши оба сообщения выглядят просто как попытка просто нагадить. Никакой конкретики. Что не работает, что с переводом не так, как долго помогала горячка и в каком вопросе, помогла ли? Без фактажа - просто мнение это извините "пук в муку". То есть пользы от такого сообщения другим людям абсолютно ноль. Или в чем была цель вашего сообщения? Чтобы все узнали что вам не нравится приложение без конкретики? Вы правда специально именно для этого зарегистрировались?Просто уточняющие вопросы я задаю не из праздного любопытства. Допускаю что у вас возможно был какой-то отрицательный опыт в работе с банком и, возможно, более подробная информация помогла бы мне или кому-то еще избежать подобной проблемы в дальнейшем. Но пока не понятно что именно было не так.