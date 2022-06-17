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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:31

Re: Sportbank

Це точно, гарячка в наших банках частенько порет чушь )
посетитель
 
Повідомлень: 495
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:55

  посетитель написав:Рюкзак під 10 і то не змінили.Зараз світиться під 5,55 все ще

Наверное переделают под 12% и Белую выпустят
Amethyst
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Повідомлень: 2537
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Подякував: 146 раз.
Подякували: 455 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:33

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Рюкзак під 10 і то не змінили.Зараз світиться під 5,55 все ще

Наверное переделают под 12% и Белую выпустят

Треба зробити підхід на тягу (pull to refresh) на сторінці з деталями, щоб оновилося.
klug
 
Повідомлень: 7022
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:18

  посетитель написав:Це точно, гарячка в наших банках частенько порет чушь )

Це точно. Мені сьогодні місцева порадила для отримання 10% закрити старий рюкзак і відкрити новий!
patrikk
 
Повідомлень: 234
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:44

Re: Sportbank

у когось перекази за ібан працюють в спортбанку? У мене на айфоні додаток поля введення едрпоу та суми не дає редагувати при створенні платежа(
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:51

У Спортбанку взагалі не дуже продуманий і глючний додаток. Так що цілком можливі збої. Можна звернутися до їх підтримки але якщо плануєте вивести кошти то можуть питання дуже довго вирішувати.
Вкладчик_Спортбанка
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:39

  Вкладчик_Спортбанка написав:У Спортбанку взагалі не дуже продуманий і глючний додаток. Так що цілком можливі збої. Можна звернутися до їх підтримки але якщо плануєте вивести кошти то можуть питання дуже довго вирішувати.

Вы специально зарегистрировались чтобы это написать? Но из сообщения не понятна суть проблемы. В чём именно глючность приложения? В какой именно ситуации у вас не получалось вывести денег - каким способом выводили, куда обращались, сколько это заняло время, как часты трудности при таком переводе? Без подробностей - сообщение ни о чем ;). И заглючить может любое приложение, любого банка
WallNutPen
 
Повідомлень: 468
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:42

WallNutPen Разве на форуме есть ограничения в причинах регистрации? Или к чему тут Ваш вопрос? Что касается приложения, то это далеко не первое и не единственное приложение которым я пользуюсь и высказываю свое мнение основываясь на сравнении.
Вкладчик_Спортбанка
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:49

  Вкладчик_Спортбанка написав:WallNutPen Разве на форуме есть ограничения в причинах регистрации? Или к чему тут Ваш вопрос? Что касается приложения, то это далеко не первое и не единственное приложение которым я пользуюсь и высказываю свое мнение основываясь на сравнении.

А разве правила форума запрещают задавать вопросы подобные тем что задал я в т.ч. и про регистрацию. Потому как ваши оба сообщения выглядят просто как попытка просто нагадить. Никакой конкретики. Что не работает, что с переводом не так, как долго помогала горячка и в каком вопросе, помогла ли? Без фактажа - просто мнение это извините "пук в муку". То есть пользы от такого сообщения другим людям абсолютно ноль. Или в чем была цель вашего сообщения? Чтобы все узнали что вам не нравится приложение без конкретики? Вы правда специально именно для этого зарегистрировались?
Просто уточняющие вопросы я задаю не из праздного любопытства. Допускаю что у вас возможно был какой-то отрицательный опыт в работе с банком и, возможно, более подробная информация помогла бы мне или кому-то еще избежать подобной проблемы в дальнейшем. Но пока не понятно что именно было не так.
WallNutPen
 
Повідомлень: 468
З нами з: 08.06.20
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:19

WallNutPen Т.е. высказать свое мнение, по Вашему это, - 'просто нагадить'? С таким же успехом можно Ваши сообщения трактовать как желание, что-то оправдать. Если говорить о фактах, то банковское приложение, которое я использовал на IOS вылетало как на этапе установки, так и потом на этапах использования. При этом внятных ответов почему так, от службы поддержки получить не удалось, так что, потеряв кучу времени клиентом полноценно стать так и не удалось. Как минимум мое потраченное время достойная цель для написания этого сообщения даже если это кому то не нравится.
Форум читаю лет 10 уже, так что почему бы не написать. Вы, судя по профилю тут также не сильно давно, и, наверное, тоже для чего-то тут регистрировались.
Вкладчик_Спортбанка
 
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З нами з: 17.06.22
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