RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:27

WallNutPen я скажу що не працює - форма для відправки сеп платежів. Пробував вже на кількох телефонах з різними версіями іос - на жодному не можливо заповнити форму
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1010
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:29

  Sain_повернувся написав:WallNutPen я скажу що не працює - форма для відправки сеп платежів. Пробував вже на кількох телефонах з різними версіями іос - на жодному не можливо заповнити форму

Выкиньте свои Айфоны! :D На Андроид всё работает. И никаких глюков, вылетов или ещё чего-то подобного. Всё отлично даже на бета-версии :)
Vorlon
 
Повідомлень: 10208
З нами з: 14.06.13
Подякував: 482 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:52

Vorlon
скоріше спортбанку потрібно викинути своїх програмістів, які не уміють додатки розробляти) В інших банках все нормально працює на айфонах, лише не в спортбанку
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1010
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 202203204205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (931)
17.06.2022 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.