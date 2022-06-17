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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:27
WallNutPen я скажу що не працює - форма для відправки сеп платежів. Пробував вже на кількох телефонах з різними версіями іос - на жодному не можливо заповнити форму
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:29
Выкиньте свои Айфоны! На Андроид всё работает. И никаких глюков, вылетов или ещё чего-то подобного. Всё отлично даже на бета-версии
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:31
Vorlon Ахаха... прям новый слоган СпортБанк - Банк только для Android
Востаннє редагувалось Вкладчик_Спортбанка в П'ят 17 чер, 2022 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:52
Vorlon
скоріше спортбанку потрібно викинути своїх програмістів, які не уміють додатки розробляти) В інших банках все нормально працює на айфонах, лише не в спортбанку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:26
Я так понял что разрабы спорта просто подумали что раз iOS-люди могут потратиться на айфон - значит бесплатный Сэп им не нужен - пусть юзают р2р которые становятся не бесплатными после 10го платежа или при превышении порога в 30к (ведь примерно столько +- стоит ойфон?)
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