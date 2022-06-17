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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:27

WallNutPen я скажу що не працює - форма для відправки сеп платежів. Пробував вже на кількох телефонах з різними версіями іос - на жодному не можливо заповнити форму
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:29

  Sain_повернувся написав:WallNutPen я скажу що не працює - форма для відправки сеп платежів. Пробував вже на кількох телефонах з різними версіями іос - на жодному не можливо заповнити форму

Выкиньте свои Айфоны! :D На Андроид всё работает. И никаких глюков, вылетов или ещё чего-то подобного. Всё отлично даже на бета-версии :)
Vorlon
 
Повідомлень: 10210
З нами з: 14.06.13
Подякував: 482 раз.
Подякували: 1102 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:31

Vorlon Ахаха... прям новый слоган СпортБанк - Банк только для Android
Востаннє редагувалось Вкладчик_Спортбанка в П'ят 17 чер, 2022 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик_Спортбанка
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:52

Vorlon
скоріше спортбанку потрібно викинути своїх програмістів, які не уміють додатки розробляти) В інших банках все нормально працює на айфонах, лише не в спортбанку
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:26

Я так понял что разрабы спорта просто подумали что раз iOS-люди могут потратиться на айфон - значит бесплатный Сэп им не нужен - пусть юзают р2р которые становятся не бесплатными после 10го платежа или при превышении порога в 30к (ведь примерно столько +- стоит ойфон?) ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 472
З нами з: 08.06.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:01

Re: Sportbank

хотів лямчик гривень на депозит під 15% покласти, але раз сепа не робоча і вивести не зможу, то підуть в інший банк....
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:06

Re: Sportbank

  Sain_повернувся написав:сепа не робоча

самое время пожертвовать лям на зсу
wtf
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Повідомлень: 509
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:47

wtf вже пожертвував
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:49

  Sain_повернувся написав:хотів лямчик гривень на депозит під 15% покласти, але раз сепа не робоча і вивести не зможу, то підуть в інший банк....

15% - значит это депо на 3 месяца. То есть с "лямчика" чистыми за это время получится порядка условный "ойфон" (30000 грн.). Отсюда вопрос - неужели в семье чтобы получить возможность купить ещё один "ойфончик" ни у кого не нашлось ничего завалящегося под андроидом в рабочем состоянии? ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 472
З нами з: 08.06.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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  #<1 ... 202203204205
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