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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:27
WallNutPen я скажу що не працює - форма для відправки сеп платежів. Пробував вже на кількох телефонах з різними версіями іос - на жодному не можливо заповнити форму
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:29
Выкиньте свои Айфоны! На Андроид всё работает. И никаких глюков, вылетов или ещё чего-то подобного. Всё отлично даже на бета-версии
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:31
Vorlon Ахаха... прям новый слоган СпортБанк - Банк только для Android
Востаннє редагувалось Вкладчик_Спортбанка в П'ят 17 чер, 2022 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:52
Vorlon
скоріше спортбанку потрібно викинути своїх програмістів, які не уміють додатки розробляти) В інших банках все нормально працює на айфонах, лише не в спортбанку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:26
Я так понял что разрабы спорта просто подумали что раз iOS-люди могут потратиться на айфон - значит бесплатный Сэп им не нужен - пусть юзают р2р которые становятся не бесплатными после 10го платежа или при превышении порога в 30к (ведь примерно столько +- стоит ойфон?)
Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:01
Re: Sportbank
хотів лямчик гривень на депозит під 15% покласти, але раз сепа не робоча і вивести не зможу, то підуть в інший банк....
Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:06
Re: Sportbank
Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:49
15% - значит это депо на 3 месяца. То есть с "лямчика" чистыми за это время получится порядка условный "ойфон" (30000 грн.). Отсюда вопрос - неужели в семье чтобы получить возможность купить ещё один "ойфончик" ни у кого не нашлось ничего завалящегося под андроидом в рабочем состоянии?
Додано: Суб 18 чер, 2022 11:15
WallNutPen з 2011 року не було жодного андроїда((( Брати у знайомих для входу в свій банкінг якось не секюрно, та й навіщо цей геморой...
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